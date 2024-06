Incredibile al Roland Garros: calcio per la rabbia, piede rotto e forfait

Arthur Rinderknech è uscito di scena dal Roland Garros 2024 nel modo più beffardo possibile. In vantaggio di due set in occasione del match di secondo turno con Tomas Etcheverry , il francese ha prima perso il terzo set e poi la testa durante il quarto parziale. Infatti, dopo un punto argentino, Rinderknech ha sferrato un calcio a un cartellone pubblicitario , subendone però le amare conseguenze del caso. Una leggerezza che è costata addirittura il ritiro al tennista di Gassin, il quale non è riuscito a completare l'incontro proprio per un forte dolore al piede sinistro.

Il calcio al tabellone, l'infortunio e il ritiro

Una sequenza tremenda e imprevedibile per Rinderknech: prima un calcio di frustrazione a un tabellone pubblicitario, poi il forte dolore alle dita del piede sinistro e infine l'inevitabile constatazione del ritiro. Il giocatore transalpino ha chiamato un medical time-out e dunque l'assistenza di un medico per provare a proseguire l'incontro e quantomeno portarlo a termine, ma si è dovuto arrendere sul risultato di 6-3, 7-6(6), 1-6, 0-5; un curioso dramma sportivo per il protagonista Rinderknech e gli appassionati francesi. Gioia inattesa per l'argentino Etcheverry, specialista sulla terra battuta, il quale aveva palesato serie difficoltà dopo i primi due set, sebbene fosse ripartito al meglio dal terzo in poi: affronterà Casper Ruud al terzo turno. Per quanto riguarda l'entità dell'infortunio di Rinderknech, è possibile che si tratti di un dito del piede fratturato, considerando anche che il francese non abbia partecipato a un successivo incontro di doppio previsto al fianco di Nuno Borges.