Tsitsipas e Paula Badosa innamorati pazzi: gesti d'amore al Roland Garros

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa hanno dato una seconda possibilità al loro amore dopo una breve rottura. È stato lo stesso tennista greco a confidarlo: "Stiamo ancora insieme. Alcune persone hanno inventato storie su di noi, ma Paula non ha fatto nulla di male, e nemmeno io". Ora è stata la spagnola ad aprire il suo cuore e a parlare del collega e compagno dopo aver annunciato che giocheranno insieme il misto al Roland Garros. "Condividere questo viaggio con qualcuno che ami e che è così bravo in quello che fa mi ispira molto", ha detto la Badosa come riporta Hola!. "Imparo molto da lui. Mi dà la sua visione. Mi dà sicurezza", ha aggiunto.