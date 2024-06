Incredibile al Roland Garros: un piccione invade il campo durante Medvedev-Machac! L'arbitro interviene e...

Un curioso colpo di scena ha interrotto il match tra Daniil Medvedev e Tomas Machac , valevole per il terzo turno del Roland Garros 2024 . Nel bel mezzo del quarto set, infatti, un piccione ha invaso il campo da gioco , spiazzando i due giocatori e divertendo il pubblico. Il volatile, probabilmente disorientato, ha esitato a lasciare il campo, tastando la terra battuta di Parigi per alcuni secondi, sino all'intervento risolutivo e cortese del giudice di sedia. Una situazione particolare, risoltasi celermente, ma certamente non passata inosservata.

La divertente interruzione e la "decisione arbitrale"

Damien Dumusois ha risolto la questione utilizzando un'asciugamano, ponendo attenzione a non far del male all'uccello. Il giudice di sedia francese ha afferrato il piccione, accompagnandolo fuori dal campo per far sì che potesse riprendere il gioco regolarmente e in breve tempo. Tutto è bene ciò che finisce bene: incontro proseguito tra sorrisi e qualche attimo di sana distrazione. In seguito all'accaduto, Medvedev è riuscito a chiudere il parziale e l'incontro in suo favore, strappando un pass per gli ottavi di finale della competizione: sfiderà uno tra Alex De Minaur e Jan-Lennard Struff.