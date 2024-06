Chi è Moutet, l’avversario di Sinner agli ottavi di finale al Roland Garros

Il diavolo contro l’acqua santa. Corentin Moutet e Jannik Sinner si affrontano negli ottavi di finale del Roland Garros in una delle sfide più attese del torneo. Da una parte il poeta maledetto, il cavallo pazzo del circuito ATP, che riceve squalifiche e “warning” con nonchalance; dall’altra il simbolo dello sportivo d’alto livello, perfetto in ogni sua scelta, quasi impossibile da criticare. Tra i due non ci sono precedenti. Sinner ha raggiunto la seconda settimana di un Major per la dodicesima volta su diciotto partecipazioni (66,6%) e insegue il settimo quarto di finale. Jannik, contro tennisti francesi, ha vinto 26 delle ultime 27 partite e al Roland Garros vanta 4 successi su 4 contro i padroni di casa. Moutet è agli ottavi di uno Slam per la seconda volta (dopo lo US Open 2022), la prima a Parigi.

Nei tre match del torneo Moutet ha sempre vinto in quattro set, sconfiggendo Nicolas Jarry (finalista a Roma), Alexander Shevchenko e Sebastian Ofner. Tempo passato in campo, tra servizi da sotto e smorzate millimetriche: 8 ore e mezzo. Sinner si è disimpegnato in maniera più rapida e indolore, con poco più di 6 ore di match e nemmeno un parziale perso nelle sfide a Eubanks, Gasquet e Kotov. Dal punto di vista tecnico-tattico Moutet, seppur mancino, non dovrebbe dare troppo fastidio a Jannik; i pericoli arriveranno dall’ambiente (da corrida) che Corentin sta creando a propria immagine e somiglianza.