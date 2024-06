Arnaldi-Tsitsipas ottavi Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv

PARIGI (FRANCIA) - Via ai match di ottavi di finale al Roland Garros e non ci sarà Lorenzo Musetti , che sulla terra rossa dello Slam di Parigi ha solamente sfiorato l'impresa contro un Nole Djokovic riuscito a imporsi al quinto set dopo un'epica battaglia. Due comunque gli italiani rimasti in corsa e prima di Jannik Sinner (che sfiderà il 25enne francese Corentin Moutet) sarà Mattia Arnaldi a scendere in campo per sfidare il greco Stefanos Tsitsipas .

Arnaldi-Tsitsipas, quando si gioca: data, campo e orario

La sfida tra il 23enne Arnaldi (n.35 Atp) e il 25enne Tsitsipas (n.9 Atp), che apre il programma degli ottavi di finale al Roland Garros, è in programma domenica 2 giugno (con inizio previsto per le ore 12:30) sul campo coperto del Court Suzanne-Lenglen al termine del match tra la serba Olga Danilovic e la ceca Marketa Vondrousova, valido per gli ottavi di finale femminili.

Dove vedere Arnaldi-Tsitsipas in diretta tv e streaming

L'ottavo di finale del Roland Garros che vedrà protagonista Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.