Sinner può ancora diventare numero uno a Parigi: tutte le combinazioni

Non è ancora arrivato il momento del cambio della guardia in vetta al ranking ATP. Con Lorenzo Musetti avanti di un set e al comando nel quarto parziale nella sfida con Novak Djokovic andata in scena fino a notte inoltrata sulla terra rossa di Parigi, l'Italia del tennis sembrava pronta a celebrare il suo nuovo numero uno. Ma mai sottovalutare il cuore di un campione. Dopo oltre quattro ore e mezza di battaglia ad avere il meglio è stato il tennista serbo, che al quinto set si è imposto con il punteggio di 7-5 6-7 (6) 2-6 6-3 6-0 riuscendo ad approdare agli ottavi di finale del Roland Garros e ad eguagliare il record di Roger Federer di 369 vittorie in partite del Grande Slam . Un successo che respinge, almeno per il momento, gli attacchi di Jannik Sinner, e che tiene più aperta che mai la corsa al trono mondiale.

Sinner padrone del proprio destino

"Forse la mia miglior partita di sempre a Parigi", l'ha definita così Djokovic la vittoria su Musetti. E ora il 24 volte campione Slam fa un po' più paura. Perché ha vinto alla "sua" maniera una di quelle che sono sempre state le "sue" partite. Lottando contro le difficoltà e contro i 37 anni, chiudendo la partita quando l'orologio dello Chatrier segnava le 3:07 del mattino. Sinner resta però ancora padrone del proprio destino. All'azzurro basterebbe infatti raggiungere l'ultimo atto dello Slam parigino per diventare il nuovo numero uno del mondo. Raggiungere la finale è anche il requisito minimo per Djokovic per avere chance di rimanere in vetta alla classifica. Se Sinner venisse invece eliminato in semifinale, dovrebbe sperare in una eventuale sconfitta in finale del serbo.

Djokovic, ora c'è Cerundolo

Se Sinner sarà impegnato nella sfida con il francese Corentin Moutet, sarà Francisco Cerundolo il prossimo avversario di Djokovic. L'argentino si è fin qui reso protagoniosta di un ottimo torneo e potrebbe essere lui a regalare il sorpasso nel ranking dell'altoatesino. Tra le incognite ci sono sicuramente le condizioni fisiche di Djokovic, che dovrà recuperare le energie dopo un match complicato sotto tutti i punti di vista. Il serbo sembra aver ritrovato la fiducia necessaria per arrivare in fondo, ma le sorprese sono dietro l'angolo.