In attesa di vedere in campo venerdì il nuovo numero 1 del mondo, Jannik Sinner, impegnato nella semifinale con Carlos Alcaraz, l'Italia continua a sognare il grande al Roland Garros. Nel day 11 dello Slam francese a prendersi la scena sarà Jasmine Paolini, che nel secondo match in programma sul Philippe Chatrier proverà a compiere l'impresa di battere la numero 4 del mondo Elena Rybakina. La toscana sarà poi impegnata anche nel doppio con Sara Errani. In campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre dopo il forfait di Novak Djokovic in serata si disputerà solamente un quarto di finale maschile, quello tra Alexander Zverev e Alex De Minaur.