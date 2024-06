Diretta Paolini al Roland Garros: segui i quarti di finale LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Vuole continunare a stupire Jasmine Paolini , che dopo aver conquistato per la prima volta i quarti di finale di un grande Slam, sogna di non fermarsi proprio adesso, ad un passo dalla semifinale del Roland Garros . All'azzurra servirà però una vera e propria impresa per avere la meglio su Elena Rybakina , numero 4 del mondo. Segui il live del match e tutti gli aggiornamenti...

13:58

Jasmine, assalto a Top 10 e Finals

Jasmine Paolini è attualmente al numero 15 del Ranking Wta e al settimo posto della graduatoria che definirà le partecipanti alle Finals. In caso di approdo in semifinale, l'azzurra irromperebbe in Top 10, scavalcando la cinese Zheng e blindando la partecipazione al torneo che chiuderà la stagione del tennis femminile.

13:51

Paolini-Rybakina, i precedenti

Sono solamente tre i precedenti tra Paolini e Rybakina e il computo totale vede la kazaka in vantaggio sull'azzurra per 2-1. L'ultimo incrocio è fresco di un mese, quando sempre ai quarti di finale Elena si impose su Jasmine per 6-3, 5-7, 6-3. L'unica vittoria dell'azzurra è arrivata invece a Dubai, ancora ai quarti, ma per il ritiro della rivale.

13:40

Paolini-Rybakina, il doppio obiettivo di Jasmine

Tutto pronto sulla terra battuta del Court Philippe Chatrier per il match tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, valevole per i quarti di finale del torneo femminile del Roland Garros. Per l'azzurra doppio appuntamento con la storia. LEGGI QUI

Court Philippi Chatrier, Parigi