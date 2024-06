Paolini-Andreeva, semifinale Roland Garros: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

PARIGI - Prosegue l'avventura di Jasmine Paolini , che arriva alle semifinali del Roland Garros . Un grande risultato per l'azzurra, che gli vale l'accesso nella Top 10 del ranking femminile. Sulla sua strada ora troverà la russa Mirra Andreeva , per cercare di conquistare una storica finale.

Paolini sfida Andreeva in semifinale

Un'impresa da urlo quella di Jasmine Paolini, capace di battere in tre set la numero 4 del mondo Rybakina conquistando per la prima volta la semifinale del Roland Garros e un posto nella Top 10 del ranking. Dall'altra parte però, anche la sua avversaria ha compiuto un'impresa: la russa Mirra Andreeva, numero 38 del ranking, è riuscita a rimontare e battere la numero 2 del mondo Sabalenka.

Roland Garros, tanta Italia in semifinale

Un grande risultato per il tennis italiano in questi Roland Garros: oltre a Jasmine Paolini ci sono in semifinale anche Jannik Sinner per il maschile, Bolelli-Vavassori per il doppio maschile e ancora Errani e Paolini per il doppio femminile.