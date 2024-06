Programma Roland Garros: due semifinali azzurre, in campo Paolini

Il programma della dodicesima giornata del Roland Garros 2024 offre dei match interessanti sui tre campi principali. Jasmine Paolini tornerà in campo dopo l’impresa ai quarti di finale contro Elena Rybakina, con l’ambizione di proseguire il suo percorso straordinario sulla terra rossa di Parigi. Inoltre, la coppia Bolelli/Vavassori proverà a replicare quanto già fatto in questa annata agli Australian Open, ossia raggiungere un’ambita e storica finale Slam. In campo peraltro Iga Swiatek , numero uno al mondo, sino a questo momento inscalfibile sul rosso francese.

Paolini e Bolelli/Vavassori sognano la finale

Jasmine Paolini sfiderà Mirra Andreeva sullo Chatrier, non prima delle ore 17.00. In seguito al successo esaltante contro Elena Rybakina, in tre set, l’azzurra non ha intenzione di fermarsi e proverà ad avere la meglio sulla giovanissima e prodigiosa russa. L’unico precedente ha sorriso ad Andreeva, vittoriosa a Madrid in due set duri e sostanzialmente equilibrati; buone chance di approdo all’ultimo atto del torneo per Paolini, ma frenare l’entusiasmo di Andreeva non sarà affatto semplice. Dal canto loro, Bolelli e Vavassori sono alla ricerca di rivalsa contro Bopanna/Ebden: dopo la finale degli Australian Open e il confronto a Miami, entrambi a favore del duo formato dall’indiano e dall’australiano, gli azzurri cercheranno di invertire la tendenza. Gli italiani in campo a Parigi sognano la finale e non vogliono svegliarsi.

Swiatek-Gauff e i fratelli Tsitsipas in campo

Iga Swiatek è determinata a ottenere il pass per la quarta finale al Roland Garros in carriera, sebbene l’avversaria non sia tra le più agevoli da battere. Coco Gauff tenterà infatti di insidiare la numero uno polacca con la sua continuità da fondo e, in generale, il suo scintillante talento; sconfitte Elisabetta Cocciaretto e Ons Jabeur, la statunitense è pronta a confrontarsi con la detentrice del torneo, con in mente in modo chiaro la finale del 2022 e avendone tratto degli insegnamenti. Sul Simonne-Mathieu scenderanno in campo i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Petros, meno quotati degli avversari Arevalo/Pavic, una coppia di specialisti ben assortita; impresa ardua per i greci, ma proprio per questo affascinante. Dopo la resa in tre set ai quarti contro Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas è pronto a rendersi protagonista nella specialità del doppio.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 12:00

Krawczyk/Skupski [4] - Siegemund/Roger Vasselin [2]

Non prima delle 15:00

Swiatek [1] - Gauff [3]

Non prima delle 17:00

Paolini [12] - Andreeva

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Petkovic/Tauziat-Parmentier/Safarova (esibizione)

McEnroe/Tsonga-Simon/Wilander (esibizione)

Radwanska/Grosjean-Puig/Clement (esibizione)

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

Bolelli/Vavassori [11] - Bopanna/Ebden [2]

Tsitsipas/P. Tsitsipas/Arevalo/Pavic [9]