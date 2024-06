Roland Garros, Bolelli-Vavassori in finale: Ebden-Bopanna ko

PARIGI (FRANCIA) - Altra impresa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: la coppia azzurra stacca il pass per la finalissima di doppio del Roland Garros. I tennisti azzurri battono in semifinale la coppia n.2 del seeding formata dall'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden: 7-5, 2-6, 6-2 il risultato in favore degli azzurri in poco meno di due ore di partita. Un risultato storico per il tennis italiano: era infatti dal 1959 che una coppia azzurra non raggiungeva l'ultimo atto del torneo parigino. Quella che attende Bolelli e Vavassori sarà inoltre la sesta finale Slam per un doppio maschile italiano: il bilancio nei cinque precedenti è di due vittorie (Pietrangeli/Sirola al Roland Garros 1959 e Bolelli/Fognini all'Australian Open 2015) e tre sconfitte.