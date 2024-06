Sinner-Alcaraz 2-3 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 4-6, 3-6) diretta Roland Garros: lo spagnolo in finale LIVE

PARIGI - Una battaglia vera quella tra Sinner e Alcaraz. Alla fine in finale al Roland Garros ci va lo spagnolo, più concreto nella seconda parte della sfida in cui l’italiano ha pagato un po’ di stanchezza. Finisce 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 4-6, 3-6), ma Jannik esce a testa alta (e da numero uno al mondo). Per Carlos è la prima finale a Parigi dopo la semifinale del 2023.

19:17

Le parole di Alcaraz dopo la vittoria

“Devi trovare la gioia nella sofferenza, questa è la chiave. Ancor di più sulla terra, ancor di più al Roland Garros. Devi lottare e soffrire. Come dico spesso al mio team, la sofferenza deve piacerti. È stata tra le partite più dure della mia carriera, seconda solo a quella con Jannik agli US Open. Lui ha un team fantastico, spero di giocare ancora tante partite come queste contro Jannik”.

19:10

I problemi fisici di Sinner

Jannik ha patito un po’ fisicamente nella battaglia contro Sinner. E da evidenziare i crampi alla mano curati con un massaggio e una pomata da fisioterapista. Dopo il lungo stop per via dell’infortunio all’anca dovrà trovare ritmo partita.

18:58

Alcaraz aspetta l'altro finalista

Quasi quattro ore di gioco per Sinner-Alcaraz. Ora lo spagnolo aspetta in finale il vincente tra il norvegese Casper Ruud ed il tedesco Alexander Zverev.

18:50

Alcaraz chiude il match: finisce 2-3

Stanchissimo Sinner. Dentro, di pochissimo, il dritto di Alcaraz. Bravo Jannik da quasi sotto rete a piazzare un bel rovescio. Poi ace dello spagnolo: 30-15. Ancora Jannik cambia direzione con il rovescio: efficace, 30-30. Non passa la risposta dell’azzurro ed è match point Alcaraz. Jannik non ci sta e l’avversario sbatte a rete: 40-40. Gran seconda e vantaggio Carlos. Se ne va il dritto del numero 3 sulla difesa di Jannik. Ancora pari. Sinner sbaglia sulla risposta del servizio. Fuori il dritto di Jannik. Vince Alcaraz, ma che partita. Qui il tabellino del match.

18:42

Sinner è lì: 3-5

Sinner al servizio per rimanere nella partita. 15-15, poi Jannik è bravo a far male con la battuta: 30-15. Poi 40-15 su errore dello spagnolo. Gran risposta sui piedi di Sinner da parte di Alcaraz. L’azzurro chiude e fa 5-3.

18:37

Alcaraz non perdona: 5-2 su Sinner

40-15 con Alcaraz al servizio. Fuori il dritto dello spagnolo per il 40-30. Smash perfetto per Sinner sul lob che questa volta non riesce allo spagnolo. Con il servizio è vantaggio. Stecca la risposta Sinner: si va sul 5-2.

18:33

Sinner ci prova sempre: 2-4

Con il servizio Sinner rimane attaccato al match: 40-0 e contro-smorzata allo spagnolo non riesce. Siamo 4-2.

18:11

Alcaraz super, Sinner sotto: 0-2

Sinner al servizio. Sul 15-15 Alcaraz manda fuori. Chance Jannik, che non subisce un altro lob dello spagnolo: 30-30. A rete il dritto di Jannik. 30-40 ed ecco la smorzata di Sinner, con coraggio. Passante da extraterrestre di Carlos con Sinner a rete. Con il dritto fa male e soprattutto sigla il 2-0.

18:03

Alcaraz avanti nel quinto set: 1-0

Inizia il quinto set. E Alcaraz parte subito forte al Sergio: 40-0. Poi errore con il rovescio per il 40-15. Lo spagnolo non ci pensa due volte e chiude per l’1-0. Serve tanta forza per Sinner.

17:56

Alcaraz vince 6-4. Situazione set: 2-2

Scivola Alcaraz e sul dritto successivo Sinner angola e fa 15-0. Il 30-0 arriva con una risposta imperfetta sul servizio da 212 km/h di Jannik. Che poi va a prendere un lob perfetto: sulla respinta Alcaraz non perdona. Cosa sbaglia poi l’azzurro: uno smash a metà campo che finisce fuori: 30-30. Accelerazione di Carlos per il 30-40. Lo spagnolo chiude il set: 2-2, si va al quinto.

17:49

Alcaraz-Sinner 5-4

Si continua a giocare, tutto sembra rientrato. Si spegne a rete il dritto di Alcaraz che si porta sul 40-30. Scappa via il rovescio di Jannik: 5-4 per lo spagnolo.

17:46

Interruzione concessa dall'arbitro: il motivo

Alcaraz subito avanti, poi doppio fallo (numero 7): 15-15. Dritto imprendibile dello spagnolo. Che poi si porta sul 40-15. Breve interruzione, qualcuno sugli spalti non si sente bene.

17:42

Non si molla niente: Sinner-Alcaraz 4-4

Prima vincente di Sinner con la risposta a rete di Alcaraz. Stupendo lungolinea di Jannik che raccoglie tanti applausi. Una sfida di forza, nervi, classe. Smorzata spettacolare che cade perfetta nel campo dello spagnolo e si ferma: 40-0. Altra vincente: 4-4.

17:38

Ancora Alcaraz in vantaggio: 4-3

Due splendidi dritti di Alcaraz, con Sinner che accorcia sotto rete in volée. Passante vincente dello spagnolo che vale il 15-0. Servizio in kick e smorzata fenomenale: 30-0. Poi 30-15. Attacco in corsa di Sinner e passante incredibile dello spagnolo: mano all’orecchio per sentire gli applausi. Punto super, va detto. Vola via il dritto a Jannik. Urla “vamos” lo spagnolo, ancora carico e in vantaggio 4-3.

17:34

Sinner non perde un colpo! 3-3

Smorzata prevedibile di Sinner, Alcaraz la legge bene per il 30-30. Jannik risponde con un super ace! Non sbaglia lo smash a rimbalzo l’azzurro, che infiamma il centrale e si riporta sul 3-3.

17:28

Battaglia vera tra Sinner e Alcaraz: 2-3

Sinner sembra essere tornato nel pieno delle energie. Sul 15-15 lungo scambio sbagliato con il rovescio da Sinner. Bravo Alcaraz che spinge lontano Jannik e poi gioca una palla corta perfetta. Con un ace lo spagnolo chiude il game: 3-2. Qui il live match della sfida.

17:24

Sinner c'è e risponde: 2-2

30-0 Sinner con il servizio, che poi fa ace, il sesto pure per lui. Risposta di Alcaraz che finisce dritta sulla riga: 40-15. Vola via il dritto in recupero di Alcaraz. Veloce e indolore: di nuovo pari. 2-2.

17:21

Alcaraz 2-1 contro Sinner

Punto su punto, sfida apertissima. Sul 30-30 non passa la risposta di Sinner. Accarezza bene lo spagnolo la palla che vale il 2-1. Troppo corta, Jannik nemmeno ci prova.

17:17

Sinner risponde subito: 1-1

Sinner perfetto! 40-0 conquistato con un dritto a metà che non dà scampo ad Alcaraz. A zero tiene la battuta Jannik, se ne va la risposta dello spagnolo: 1-1.

17:14

Alcaraz vince il primo game: 1-0 su Sinner

Alcaraz al servizio: subito doppio fallo (il sesto). Lo spagnolo reagisce e chiude con un ace il primo gioco del quarto set. 1-0.

17:08

Sinner conquista il terzo set: 2-1

Inizia male Sinner: doppio fallo. Si riscatta subito dopo: risposta profondissima di Alcaraz va a rete. Fuori l’attacco di Carlos. E poi ace, il quinto per Jannik! A rete il dritto. Sinner torna avanti 2-1 (6-3).

17:04

Alcaraz ci prova ancora: 5-3

Errore di Sinner e doppio fallo di Alcaraz: 15-15. Dritto vincente dello spagnolo, bella risposta anticipata di Jannik. Che poi risponde male. 40-30 per Alcaraz. Se ne va anche il dritto. Accorcia Carlos. Qui il live match della sfida.

17:00

È un grande Sinner: 5-2!

Sinner fa male con il rovescio, fa male con il rovescio. Alcaraz non riesce mai a difendersi bene: 30-30 con Jannik al servizio. Che seconda dell’azzurro: ace! Non passa la risposta di Carlos: 4 game di fila per Sinner: 5-2.

16:55

Sinner c'è! 4-2 su Alcaraz

Dritto imprendibile, ecco il vero Sinner! Poi 15-15. Smash di Sinner, che sta tornando ad alti livelli:15-30. Subito dopo però, l’errore di rovescio sulla risposta. Pari. Poi errore di Alcaraz ed errore di Jannik: 40-40. Bravo Sinner con il dritto che fa male. Kick perfetto dello spagnolo. Sempre pari. Sbaglia ancora Alcaraz in uscita dal servizio. Risposta di Sinner clamorosa: passante di rovescio che è un capolavoro. 4-2 e va al servizio. Qui il live match della sfida.

16:48

Problemi per Sinner

Un po' di pomata e qualche massaggio veloce per Sinner, colpito da un crampo ad un dito. Ma l'azzurro è di nuovo pronto.

16:46

Game come una battaglia. Sinner ritorna avanti 3-2

Ace per il 15-15: 201 km/h. Sinner ha ritrovato un po’ di sicurezza con le prime di servizio. Fuori il lungolinea dell’azzurro. Angolo imprendibile per Sinner, con Alcaraz che sta giocando benissimo. Piccolo crampo alle mani per l’azzurro. Lungo il recupero dalla smorzata per Carlos: 30-40. Pareggia Sinner, che è sempre in partita. Il sesto doppio fallo regala il vantaggio ad Alcaraz. La chiude Jannik con il dritto. Ancora parità. A segno con il dritto Sinner: prima palla del 3-2. Ancora doppio fallo, il secondo del game! Sbaglia la risposta lo spagnolo. L’accelerata dell’italiano, di dritto, non va. Ancora pari nel game più lungo fin qui. Un errore a testa e sempre 40-40. Ace ed errore: 16 punti, Sinner torna avanti.

16:33

Sinner risponde subito e fa 2-2!

Nastro per Alcaraz. Che poi mette dentro una “stoppata” perfetta: 15-15. Doppio fallo e 15-30. Rovescio lungolinea giocato benissimo: punto su punto per il 30-30. Bravissimo Sinner, sempre in pressione, che fa sbagliare l’avversario: 30-40. Dritto a sventaglio per Jannik che fa 2-2. Qui il live match della sfida.

16:28

Alcaraz di nuovo avanti: 2-1

Seconda troppo spinta, apre con un doppio fallo il termo game Sinner. Fuori il rovescio in recupero: 0-30 per Carlos. L’italiano è costretto sempre a difendersi. Ace e 15-30. Servono più prime palle. A rete il rovescio di Jannik. Altro punto con il servizio al centro: 30-40. Ace per Sinner: 40-40. Implacabile il dritto stretto dello spagnolo. Volée bellissima di Sinner, ma la risposta è un passante imprendibile. Applausi per lo spagnolo che si porta avanti: 2-1.

16:21

Alcaraz pareggia subito: 1-1

Errore di rovescio di Sinner, che ora sbaglia un po’ di più rispetto ad inizio match. Il 15-15 arriva da un dritto lavorato di Alcaraz che va fuori. Due errore di Jannik gli costano il 40-15. Sbaglia ancora l’azzurro: 1-1.

16:18

Inizia il terzo set: Sinner avanti 1-0

Si riparte dall’1-1. Sinner al servizio. Risposta a rete di Carlos. A rete anche il dritto di Jannik. Quarto doppio fallo (tutti da destra) per l’azzurro: 15-30. Brutto errore dello spagnolo di dritto con l’avversario già praticamente fermo: 30-30. Ancora out il dritto di Carlos. Volée precisa a rete: 1-0 Sinner. Qui il live match della sfida.

16:10

Alcaraz vince il secondo set 6-3. Situazione di 1-1

Prima a 207 km/h: Sinner risponde a rete. Dritto vincente di Alcaraz: 30-0. Fuori la prima dello spagnolo, serve l’arbitro per dirlo. Manda a rete lo scambio, Alcaraz: 30-15. Palla corta vincente su cui Sinner non arriva per poco: 40-15. Se ne va la risposta di Sinner: 1-1.

16:06

Risponde Sinner: 3-5

Sta giocando benissimo Alcaraz, ogni colpo è pesante. 15-0 per lui. Bravo Sinner con il dritto a sventaglio che vale il 15-15. Lungo il rovescio dello spagnolo. Errore di Jannik: 30-30. Il lob dello spagnolo esce di molto. Perfetto il rovescio dell’italiano che vale il 5-3.

16:00

Sinner-Alcaraz 2-5: lo spagnolo si è acceso

Servizio e dritto, Alcaraz sta facendo Alcaraz: 15-0. Esce il suo dritto e si va sul 15-15. Ace, il terzo dello spagnolo. Sinner sbaglia di dritto in recupero: rete. Rete anche per lo spagnolo: 40-30. Il 40-40 arriva su un errore di Carlos. Riga con il dritto, qui è fortunato Alcaraz. Largo il rovescio dell’italiano. 5-2 con 5 game vinti in maniera consecutiva dallo spagnolo.

15:54

Alcaraz ora prova la fuga: 4-2

Ancora con la smorzata Sinner fa punto. Alcaraz soffre questa giocata: 15-0. Lunga la palla di Jannik: 15-15. Non passa la smorzata di Carlos che finisce comodamente a rete. Lob perfetto di Alcaraz che non lascia scampo all’avversario: 30-30. Comoda la volée dello spagnolo, con Sinner che ora gioca lontano e spesso in difesa. Sventaglio lungo linea su cui Sinner risponde male. Alcaraz ha preso coraggio: 4-2.

15:47

Alcaraz è ora in partita: 3-2 su Sinner

Rovescio di Sinner che finisce a rete. Calo di energie rispetto all’inizio del match. Fa anche caldo. Serve preciso Alcaraz e finisce fuori la risposta di Jannik: 30-0. Volée a rete dello spagnolo. Doppio fallo: 30-30. Nastro e fuori il rovescio di Jannik: che sfortuna. Scambio lunghissimo vinto con il dritto da Carlos, che si porta sul 3-2. Tre game di fila vinti.

15:43

Sinner, momento di difficoltà. Alcaraz fa 2-2

Smash di Alcaraz, che ha preso coraggio. Poco prima altro punto. Altri problemi da destra per Sinner: nuovo doppio fallo. 40-0 per lo spagnolo, primo momento di difficoltà per l’azzurro. Esce il rovescio di Carlos. Scivola Jannik e contro break: 2-2.

15:38

Alcaraz si fa sotto: 2-1 per Sinner

Accelerata di Alcaraz che finisce fuori. Quanti errori dello spagnolo. Che poi si riscatta con il suo colpo preferito: dritto all’angolo, Sinner ci arriva e stecca: 15-15. “Seconda” al corpo perfetta: 30-15 Carlos. Che fa una volée incredibile per il 40-15. Qui si è vista tanta classe. Sinner accorcia e fa 30-40. E chiude per 2-1.

15:34

Sinner al servizio: con classe va sul 2-0

Doppio fallo, il primo per Sinner: poi 15-15. Altro doppio fallo per l’azzurro. Impossibile il passante di Alcaraz che gli costa il 30-30. Lo spagnolo continua a rispondere a ridosso delle tribune. La spara via Carlos, costretto a spingere di dritto lontano dal campo. Smorzata su cui arriva lo spagnolo, ma poi Jannik incrocia e non sbaglia: che punto! Siamo 2-0.

15:29

Sinner inizia bene il secondo set: 1-0

Secondo doppio fallo della partita per Alcaraz (troppa spinta con la seconda palla). Dritto a rete dello spagnolo, che si è innervosito. Fuori il rovescio di Sinner sulla battuta: 15-30. Carlos bravo con una smorzata che non si prende: 30-30. Esce il rovescio dello spagnolo e Jannik non controlla la risposta: ancora pari. Rovescio sbagliato di Alcaraz: quanti errori in questo game. Che sbaglia ancora: Carlos cede la battuta per la quarta volta. 1-0 Sinner.

15:21

A Sinner il primo set contro Alcaraz: 6-2

30-0 Sinner con il servizio, poi palla a rete dell’azzurro. “Non pensare al risultato”, suggerisce coach Ferrero ad Alcaraz. Fuori il passante di Carlos. Come picchia Jannik: due palle set. Stecca dell’azzurro per il 40-30. Fuori anche il dritto: troppa fretta. Fuori pure il recupero dello spagnolo, che corre sempre lontano dalla riga di fondo. Smorzata in movimento che non va: Sinner chiude il primo set 6-2. Ha comandato lui.

15:13

Sinner sempre avanti: 5-2

Vola via il dritto di Alcaraz, che ora è al servizio. Poi si riscatta con un ace da sinistra (il secondo del match). É entrato in partita. Dritto imprendibile per il 30-15. Fuori il rovescio di Sinner. Errore di dritto di Carlos per il 40-30. E non gli riesce la contro-smorzata: rete e 40-40. Doppio fallo e palla del 5-2 per Sinner. A rete il dritto dell’azzurro: parità. Stesso errore che commette pure lo spagnolo. Sbaglia Alcaraz per il 5-2 Sinner. Lo spagnolo si innervosisce...

15:07

Sinner al servizio, Alcaraz c’è: 4-3

Palla corta che Alcaraz respinge, poi Sinner con il dritto non lascia scampo: 15-0. Dritto da dentro il campo dello spagnolo vale la parità. Fuori il rovescio di Carlos, che a volte si ritrova a colpire lontanissimo dal campo. Tante “profonde” dell’azzurro. Alcaraz con lo smash chiude per il 30-30. Va via il dritto lungolinea di Jannik: troppa fretta. In contropiede l’italiano sbaglia e manda fuori. Alcaraz accorcia.

15:01

Alcaraz prova ad accorciare: 4-1

15-0 di Sinner, poi fuori di un nulla. Alcaraz fa 30-15, bravo a chiudere un dritto lungo linea. Pugnetto per esultare. Larga la risposta di Sinner, così Carlos conquista il primo game della semifinale.

14:57

Sinner fa 4-0

Punto diretto con il servizio di Sinner: risposta fuori. Il 30-0 arriva con un’altra risposta sbaglia di Alcaraz. Super efficiente l’azzurro con il servizio. Che fa 40-0 con un’altra risposta sbagliata. Si va sul 40-0.

14:53

Sinner prende il largo: 3-0

Dritto in attacco che finisce a rete per Sinner. Rovescio fuori per Alcaraz: 15-15. Ritmi sempre alti in questo inizio di match. Questa volta il rovescio di Carlos è imprendibile, ad incrociare. Sinner picchia forte con il dritto e la risposta dell’avversario finisce fuori. Perfetto Jannik con il rovescio lungo linea: un colpo che sta facendo male. Stecca di Alcaraz, Sinner va sul 3-0. Una battaglia.

14:49

Sinner al servizio: 2-0 su Alcaraz

Rovescio fuori di Alcaraz e ace di Sinner: 30-0. Ancora lunga la palla tirata dallo spagnolo. Rovescio lungo linea vincente per l’azzurro che chiude il game: 2-0.

14:46

Sinner-Alcaraz 1-0: il racconto del primo game

Ritmi subito alti! Dritto a sventaglio dopo lo smash respinto da Alcaraz. Così è 15-15. Passante di Sinner di rovescio non lascia scampo. Si ferma sul nastro la risposta dell’azzurro al servizio: 30-30. Punto per lo spagnolo, che poi sbaglia il dritto d’attacco. 40-40: ace di Carlos a 212 km/h. Prima palla corta di Alcaraz con grande scatto di Sinner, bravo a piazzarla e fare punto. Di nuovo parità, poi la stecca del numero 3 al mondo. Sbaglia ancora il dritto lo spagnolo e il primo game va a Sinner! Non male come primo game.

14:40

Sinner-Alcaraz: inizia il match!

Si parte! Inizia Alcaraz al servizio e l'accelerazione di Sinner, di rovescio, va a rete. Primo punto per lo spagnolo.

14:36

Inizia il riscaldamento in campo

Sinner e Alcaraz iniziano a palleggiare sulla terra rossa di Parigi. Spalti non pienissimi: non aiuta l'orario del match.

14:29

Roland Garros, che attesa sui social

"Il momento “dove eri quando” che il mondo sta aspettando...", ha scritto su X il profilo ufficiale del Roland Garros presentando con una grafica l'attesa semifinale tra Sinner e Alcaraz.

14:15

Sinner-Alcaraz, l'arbitro

Il giudice di sedia della semifinale tra Sinner e Alcaraz sarà la greca Eva Asderaki Moore, classe 1982. Ha grande esperienza. Del resto, ha arbitrato in tutti gli Slam e anche alle Olimpiadi.

14:03

Sinner-Alcaraz: chi vince sfida Ruud o Zverev

La semifinale Sinner-Alcarez mette in palio il pass per finalissima del Roland Garros: chi trionfa sfiderà Ruud o Zverev, opposti nell'altra semifinale, in agenda dopo il match tra lo spagnolo e l'italiano, a detta di tutti una finale anticipata.

13:49

I dettagli sono la chiave della semifinale del Roland Garros

L’unica certezza offerta dal recente passato sarà ancora una volta l’effetto sorpresa a fare la differenza nella semifinale. Percentuali al servizio, una palla break fallita, un quarto d’ora di passaggio a vuoto, un paio di accelerazioni larghe, l’eventuale chiusura del tetto: quando si sfidano i migliori sono i dettagli a fare la differenza. Proprio questo spinge Sinner e Alcaraz nella ricerca ossessiva di una novità per cogliere l’altro impreparato. Non è un mistero e quest’oggi la tenuta fisica al meglio dei cinque set sarà un altro fattore.

13:34

Alcaraz e il rispetto per Sinner

"Sono entusiasta di giocare contro Jannik. Qual è la parte più difficile dell'affrontarlo? È come correre una maratona. Vai da una parte all'altra e lui nel frattempo fa ogni cosa alla perfezione. Lui colpisce la palla in un modo incredibile e si spinge al limite in ogni punto. È una sfida difficile, però mi piace trovare soluzioni per batterlo come ho fatto a Indian Wells", ha detto Alcaraz prima di sfidare Sinner.

13:19

Sinner-Alcaraz, chi è il favorito?

Alla vigilia di un match così carico di aspettative, non si può prescindere dall’opinione dei bookmakers nel cercare un favorito. Questi pendono per Alcaraz partendo da due costrutti: la maggiore familiarità con la terra rossa e un avvicinamento all’appuntamento parigino più continuo se comparato a quello dell’avversario che ha avuto di fatto dieci giorni per riprendere confidenza con la racchetta. Dalla sua il prossimo numero 1 del mondo continua ad avere un tennis ostico per lo spagnolo, che spesso si è perso nei ritmi elevatissimi della prima mezz’ora di gioco. Lo stesso è accaduto nell’ultimo precedente di Indian Wells, anche se in quell’occasione l’allievo di Ferrero ha avuto la lucidità di cambiare piano in corsa e rimontare. La superficie può essere un ulteriore vantaggio per l’iberico, a caccia della prima finale parigina, ma resta il fatto che Sinner abbia vinto l’unica sfida sul rosso a livello di circuito maggiore, nonché unica finale tra i due. Da Umago 2022 non è passato così tanto tempo, ma gli equilibri sono cambiati e questo precedente è più una curiosità che un riferimento attendibile.

13:05

Becker esalta Sinner: "Un momento storico"

Decisamente più entusiasta Boris Becker, che ha accolto con elogi e complimenti la grande conquista di Sinner. LEGGI TUTTO

13:00

Sinner numero uno, Pietrangeli: "Sono io il più grande tennista italiano"

Fanno discutere anche le recenti dichiarazioni di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano che si mette ancora un gradino sopra all'altoatesino, nonostante sia il primo italiano a raggiungere il primo posto del ranking. LEGGI TUTTO

12:55

Il cammino di Alcaraz al Roland Garros

Stesso risultato ottenuto anche da Carlos Alcaraz: lo spagnolo fin qui ha perso un solo set. Ecco il suo cammino completo fino alla semifinale:

PRIMO TURNO: Alcaraz-Wolf3-0 (6-1, 6-2, 6-1)

SECONDO TURNO: Alcaraz-De Jong 3-1 (6-3, 6-4, 2-6, 6-2)

TERZO TURNO: Alcaraz-Korda 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)

OTTAVI DI FINALE: Alcaraz-Auger Aliassime 3-0 (6-3, 6-3, 6-1)

QUARTI DI FINALE: Alcaraz-Tsitsipas 3-0 (6-3, 7-6, 6-4)

12:48

Il cammino di Sinner al Roland Garros

Un cammino quasi perfetto quello di Jannik Sinner al Roland Garros: fin qui ha perso un solo set. Ecco tutti i match che ha giocato: PRIMO TURNO: Sinner-Eubanks 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

SECONDO TURNO: Sinner-Gasquet 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)

TERZO TURNO: Sinner-Kotov 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)

OTTAVI DI FINALE: Sinner-Moutet 3-1 (2-6, 6-3, 6-2, 6-1)

QUARTI DI FINALE: Sinner-Dimitrov 3-0 (6-2, 6-4, 7-6)

12:40

McEnroe, dubbi su Sinner: "È difficile reggere"

A poche ore dalla sfida, fanno discutere le parole di John McEnroe, ex numero uno del mondo dal 1981 al 1984. L'ex campione americano ha alcuni dubbi su Sinner, nuovo re del ranking mondiale: "È difficile reggere, gli occhi sempre addosso, la pressione, tutti che ti tirano per la giacchetta. [...] Il numero uno rischia di schiacciarlo". Leggi tutte le parole di McEnroe su Sinner. LEGGI QUI

12:35

Sinner-Alcaraz: tutti i precedenti

Otto scontri in totale tra i due rivali e una perfetta parità con quattro vittorie a testa. L'ultima sfida l'ha vinta lo spagnolo, nel marzo scorso in semifinale a Indian Wells. Risultato in parità assoluta anche a livello di Slam: Sinner ha vinto gli ottavi di Wimbledon nel 2022, Carlitos si è rifatto ai quarti degli Us Open. Entrambi lottano per raggiungere per la prima volta in carriera la finale del Roland Garros: emozioni e spettacolo assicurati.

12:30

Sinner-Alcaraz, come vederla in tv e streaming

Una semifinale che sembra più una finale anticipata. Ecco come seguire la sfida tra Sinner e Alcaraz in dirette tv o streaming. LEGGI QUI

12:25

Roland Garros, Sinner sfida Alcaraz in semifinale

Il programma delle semifinali del Roland Garros si apre con la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: orario d'inizio fissato alle 14:30 sul campo Philippe Chatrier. Cresce l'attesa di tifosi e appassionati per una grande sfida di tennis.

Parigi - Campo Philippe Chatrier