Roland Garros, Zverev raggiunge Alcaraz in finale

PARIGI (FRANCIA) - Seconda finale slam in carriera per Alexander Zverev , che domenica si giocherà il Roland Garros nell'ultimo atto contro Carlos Alcaraz , che ha eliminato il nostro Jannik Sinner , dopo una battaglia lunga cinque set. Il tedesco, numero 4 del mondo, si è qualificato superando in quattro set il norvegese Ruud .

Successo in rimonta

Avvio schock per Zverev, che subisce senza colpo ferire il doppio break di Ruud, che chiude il primo set per 6-2. Il tedesco però riparte proprio dal servizio per costruire la rimonta: 19 aces, 86% di punti ottenuti con la prima, 54% con la seconda, tradotto in parziali fa 6-2, 6-4, 6-2.