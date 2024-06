Paolini-Swiatek, finale Roland Garros: dove vederla in tv, quando si gioca, orario

La sfida tra Paolini e Swiatek, valida per la finale del Roland Garros , è in programma sabato 8 giugno sul Philippe-Chatrier. Il match si diputerà alle ore 15.

Paolini-Swiatek: come seguire la finale in tv e in streaming

La finale del Roland Garros tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Quanto può guadagnare Paolini in caso di vittoria del Roland Garros

La finale del torneo francese, consentirà a Jasmine Paolini di portare a casa anche un importante montepremi: la tennista azzurra, attraverso la qualificazione all'ultimo atto del torneo, ha già incassato 1.200.000 euro. In caso di successo raddoppierebbe questa cifra, vincendo 2.400.000 euro. L'azzurra scenderà poi in campo anche domani con Sara Errani per la finale del doppio. Un'occasione per rimpinguare il proprio bottino.