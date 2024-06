Bolelli, che potenza: il rovescio strappa di mano la racchetta all'avversario. Ma il punto...

PARIGI - Tante emozioni durante la finale del doppio al Roland Garros , con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori . Il primo set della sfida contro la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic ha regalato spettacolo, con il punteggio in equilibrio fino al break finale che ha messo gli azzurri in svantaggio.

Bolelli, rovescio clamoroso: Pavic perde la racchetta!

Tra i tanti punti della sfida però uno ha catturato l'attenzione dei tifosi, con un momento particolare e visto raramente sui campi di tennis. Durante il decimo game, con gli azzurri al servizio e sul punteggio di 4-5, Bolelli ha colpito un rovescio potentissimo, così potente che sulla risposta Pavic ha perso la racchetta.

Pavic, punto clamoroso dopo aver perso la racchetta

La potenza del colpo ha letteralmente fatto volare via la racchetta del croato, che però a sorpresa è riuscito comunque ad indirizzare la palla nel campo avversario conquistando il punto. Tutto nelle regole, con la racchetta che è caduta solo dopo aver colpito la palla, rendendo dunque il punto regolare. Non solo: sarebbe stato break per gli azzurri, ma i grandi riflessi di Pavic e un pizzico di sfortuna sono stati d'intralcio.