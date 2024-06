Diretta Paolini/Errani-Gauff/Siniakova al Roland Garros: segui la finale LIVE

12:04

Guaff senza problemi al servizio: 3-3

La Gauff tiene il servizio a zero: continua la parità.

12:01

Paolini tiene il servizio: 3-2

Jasmine Paolini tiene piuttosto agevolmente il servizio e porta le azzurre avanti 3-2 nel primo set.

11:59

Contro break azzurro: 2-2

Sara Errani sbaglia la grande chance per il contro break: sul 30-40, fallisce la schiacciata decisiva, mandando la palla fuori. Poi, con un perfetto dritto, riporta avanti le azzurre: Siniakova sbaglia un pallonetto e regala il break: 2-2

11:51

Primo break per Gauff - Siniakova: azzurre sotto 2-1

Errore della Gauff in risposta, poi la Errani chiude a rete dopo un passante della Paolini. Errore della Errani nel dritto, poi un doppio fallo che porta il risultato sul 30-30. Ancora un dritto sbagliato da Sara Errani, che regala la prima palla break, annullata da un grande passante della 37enne azzurra. Alla fine le azzurre concedono il break.

11:47

Gauff e Siniakova senza problemi: 1-1

Gauff e Siniakova mantengono agevolmente il servizio, senza conceree un punto alle azzurre: 1-1

11:44

Primo game per le azzurre

Le azzurre partono forte e vanno sul 30-0. Poi un dritto della Gauff e un errore della Paolini rimettono il match in parità. Si va ai vantaggi: Gauff sbaglia la risposta, poi Paolini allarga troppo un lungolinea. Paolini chiude un lungo scambio a due con Gauff con un passante preciso, poi Siniakova manda sulla rete un rovescio.

11:40

Si parte: servizio per Jasmine Paolini

Inizia la sfida: primo servizio per la coppia azzurra, con Jasmine Paolini alla battuta.

11:34

Errani e Paolini, inizia il riscaldamento

Sara Errani e Jasmine Paolini entrano in campo per prime, seguite dalle due avversarie. Inizia il riscaldamento.

11:31

Errani-Paolini, tra poco in campo per la finale

Tra poco Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per la finale del doppio femminile contro la Gauff e la Siniakova

11:16

Il segreto di Jasmine Paolini

Deborah Chiesa, nata nel 1996 come Jasmine Paolini e vincitrice di tre titoli ITF $25.000, ha visto la sua carriera subire una frenata anche a causa di un fisico messo a dura prova dall’artrite reumatoide. E' cresciuta con Jasmine Paolini ed oggi svela il suo segreto (LEGGI TUTTO...)

10:58

Doppio, ieri la sconfitta di Bolelli e Vavassori

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate nella finale di doppio femminile. Ieri la coppia maschile formata da Vavassori e Bolelli è stata sconfitta in due set da Arevalo e Pavic nella finalissima del torneo francese (LEGGI TUTTO...)

10:44

Errani-Paolini, il cammino al Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state protagoniste di un cammino eccezionale, che le ha condotte in finale: hanno sconfitto nel primo turno Irina Chromaceva e l'ungherese Timea Babos con un 6-3, 6-1, poi l'americana Bernarda Pera e la polacca Magda Linette, con un 6-4, 7-6(7). Nel terzo turno hanno avuto la meglio su Amina Anshba e la ceca Anastasia Detiuc con un secco 6-2, 6-0. Nei quarti di finale hanno prevalso sulla russa Diana Shnaider e l’americana Emma Navarro, sconfitte con un doppio 6-3. In semifinale infine, hanno battuto la romena Elena-Gabriela Ruse e l’ucraina Marta Kostyuk, sconfitte in rimonta in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1.

10:31

Tutti pazzi per la Paolini, anche Thiago Motta

L'expolit di Jasmine Paolini ha fatto breccia nel cuore degli appassionati e dei tifosi. Ieri, per la finale contro Iga Swiatek era presente in tribuna anche Thiago Motta (LEGGI TUTTO...)

10:13

Paolini, i numeri di un impresa

Jasmine Paolini è stata protagonista di un percorso eccezionale al Roland Garros. La tennista azzurra ha raggiunto la finale sia nel singolare, che nel doppio (LEGGI TUTTO)

10:00

Paolini ed Errani pronte per la finale

Le due azzurre sono state protagoniste di un cammino eccezionale al Roland Garros, culminato con il successo in semifinale contro Kostyuk e Ruse (LEGGI TUTTO...)

Court Philippe-Chatrier - Parigi