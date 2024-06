Diretta Alcaraz-Zverev finale Roland Garros: segui la sfida LIVE

È il giorno di incoronare il nuovo re al Roland Garros dove oggi (9 giugno), dopo la finale del doppio femminile persa dalle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini , è in programma la sfida decisiva per il titolo del singolare maschile (ore 15:10 circa). Ad affrontarsi sulla terra rossa dello Slam di Parigi lo spagnolo Carlos Alcaraz ( vincitore su Jannik Sinner in semifinale ) e il tedesco Alexander Zverev , ora rispettivamente numero 3 e 4 del mondo. Segui la cronaca del match e tutti gli aggiornamenti in diretta ...

15:06

Roland Garros, Alcaraz e Zverev in campo: tutto pronto per la finale

Spalti pieni e grande entusiasmo sul 'Court Philippe-Chatrier' dove sono entrati in campo Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, pronti a sfidarsi tra poco nella finale del Roland Garros 2024.

14:56

Già 2 titoli Slam in bacheca per Alcaraz, solo una finale per Zverev

Già due i titoli Slam in bacheca per Carlos Alcaraz, capace di vincere gli Us Open nel 2022 e poi Wimbledon nel 2023. E dopo i trionfi sul cemento di New York e l'erba di Londra lo spagnolo va ora a caccia del tris sulla terra rossa di Parigi. Proverà a impedirglielo il tedesco Alexander Zverev, che negli Slam ha raggiunto solamente una finale (ko con Dominic Thiem negli Us Open 2020) e sogna ora di diventare il nuovo re del Roland Garros.

14:44

14:31

14:23

Alcaraz contro Zverev: i precedenti prima della finale a Parigi

Sono 9 i precedenti tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev e il bilancio sorride al tedesco che è avanti 5-4. Zverev ha vinto due volte in due set nel 2021 (ai sedicesimi di Acapulco e in semifinale a Vienna), poi in quattro set nel 2022 ai quarti del Roland Garros, in tre set nei gironi delle Atp Finals 2023 e infine in quattro set nei quarti degli Australian Open quest'anno. Alcaraz si è invece imposto in due set nella finale del 2022 a Madrid, poi nel 2023 ancora a Madrid (in due set agli ottavi) e in tre set ai quarti degli Us Open, infine quest'anno in due set ai quarti del Masters 1000 di Miami.

