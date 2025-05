Paolini interrompe Sinner e Jannik sbotta a ridere: "Parla te, va!". Il simpatico siparietto in diretta tv

Un incontro tanto inaspettato quanto gradito tra Jannik Sinner e Jasmine Paolini , entrambi agli ottavi di finale del Roland Garros . I due numeri uno azzurri si sono ritrovati durante un'intervista di Sky Sport nella quale l'altoatesino stava commentando il netto successo su Jiri Lehecka , terminato con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. L'azzurra aveva invece appena terminato il match di doppio in coppia con Sara Errani , vinto con il punteggio di 7-5 6-2 ai danni di Lulu Sun e Yue Yuan che ha regalato alle campionesse in carica degli Internazionali d'Italia l'accesso l'accesso agli ottavi di finale anche nel tabellone di doppio.

Sinner-Paolini, il siparietto durante l'intervista

"Parla tu, io ho dato oggi. Fate una domanda a lei" - ha esordito Sinner esortando i giornalisti ad intervistare la numero uno azzurra, che ha invece risposto facendo i complimenti al connazionale per la prestazione schiacciante: "Quando ha esultato,quando ha fatto un game. Ho detto no vabè 10-0. Quanto stavi? C'è poco da dire e poco da intervistare". Se Paolini tornerà in campo domani, domenica 1 giugno, per disputare l'ottavo in singolare contro Elina Svitolina, l'altoatesino affronterà lunedì Andrey Rublev per un posto nei quarti di finale.