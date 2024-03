Sinner a Indian Wells: orario sorteggio, chi può affrontare e dove vederlo in tv

Sinner sta per tornare in campo negli Usa e presto conoscerà il suo primo avversario. È tutto pronto per il sorteggio del Masters 1000 di Indian Wells: appuntamento fissato a mezzanotte ore italiane (le 15 di lunedì in California). Si sfideranno i più grandi tennisti del circuito: Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev, solo per citare i primi quattro nel ranking. Ci sarà anche Rafa Nadal, grazie al ranking protetto. Una grande insidia per Sinner, anche se le sue condizioni fisiche restano un’incognita. Lo spettacolo è garantito.