INDIAN WELLS (USA) - Esordio vincente per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells, dove il 22enne altoatesino ha superato in due set (6-3, 6-0) il 27enne australiano Thanasi Kokkinakis (n.99 Atp) nel secondo turno. Dopo un primo set equilibrato, in cui l'azzurro ha comunque accelerato nel finale, nel secondo parziale non c'è stata partita e Sinner ha dominato sul cemento del torneo californiano, come si può vedere negli highlights del match.