Sinner e Shelton, l'importanza dei papà e le altre cose in comune

Hanspeter, il papà di Sinner

Anche Sinner conta molto sul papà. Non è un ex tennista, ma un grande cuoco e cura l'alimentazione di Jannik, che è un aspetto importantissimo. Inoltre quando può gli sta vicino. Hanspeter è con Jannik a Indian Wells, vive insieme a tutto il team (di cui è il cuoco ufficiale) in una grande villa di lusso che gli ha messo a disposizione Larry Ellison, boss di Oracle e del torneo Masters 1000 di Indian Wells. "Per questo torneo c’è anche lui (Hanspeter, ndr) che passa un po’ di tempo con me e la squadra - ha detto Sinner dopo la vittoria con Kokkinakis - . A casa cuciniamo insieme e facciamo anche delle attività un po’ diverse ed è qualcosa che funziona perché poi quando mi alleno o gioco la partita ho ulteriori motivazioni. Averlo qui a cucinare per me non ha prezzo. Le persone di cui ti circondi alla fine sono tutto. Avere una bella compagnia al tuo fianco durante la tua carriera, di nuovo, alla fine, è tutto. È portarti dietro una famiglia. Come ho già detto, puoi vincere dei titoli, ma la vittoria è solo un momento, vivi quel momento. Ma quel momento non è per sempre. Le persone che hai accanto sono molto più importanti, mi piace la loro compagni. Ripeto: qui per esempio c'è mio papà e questa cosa non ha prezzo, alla fine è questo quello che conta".