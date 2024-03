Tommy Paul, l’incredibile dichiarazione su Sinner: “Sta giocando nudo”

Prosegue a gonfie vele l'avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells . Il tennista altoatesino, dopo aver battuto Shelton, è pronto a tornare in campo per la sfida contro Lehecka (n.32 Atp). In attesa del match a parlare di lui è Tommy Paul che agli ottavi ha eliminato l'azzurro Luca Nardi approdando così per la prima volta ai quarti di finale del torneo.

Tommy Paul, le curiose parole su Sinner

L'americano, che scenderà in campo contro Ruud, in conferenza stampa ha elogiato Sinner e il suo modo di giocare a tennis citando un curioso termine utilizzato in Argentina: "Contro Shelton, Jannik ha giocato un tennis fantastico. Il mio preparatore fisico mi ha insegnato un termine che usano in Argentina. Quando qualcuno gioca in modo incredibile gli argentino dicono che “sta giocando nudo”, e lui sta assolutamente giocando nudo in questo momento. Sta giocando un tennis fantastico”, queste le parole dello statunitense.