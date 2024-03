Classifica Atp, Sinner perde con Alcaraz: quando può tornare numero due

E' andata male a Jannik Sinner , che ha perso la semifinale ad Indian Wells contro Alcaraz. Di riflesso resta terzo al mondo nella classifica Atp, alle spalle dello spagnolo (secondo) e di Djokovic (primo). Nei minuti prima della semifinale, virtualmente, Sinner era secondo con i suoi 8.310 punti contro gli 8205 di Alcaraz. Ma, alla luce del ko contro lo spagnolo, l’azzurro non ha staccato il rivale che dunque gli resta con il muso davanti. Alcaraz adesso sta 8455 punti con Sinner fermo a 8310. Se Alcaraz trionfa ad Indian Wells sale a quota 8805 con Sinner sempre a 8310.

Sinner, i prossimi impegni

Un gap minimo. Ampiamente recuperabile per Jannik Sinner. In base a come andrà la finale deve rimontare 100 o 500 punti nei prossimi Masters 1000. Miami potrebbe essere l'occasione giusta, il sorpasso su Alcaraz potrebbe materelizzarsi anche a Montecarlo. Ma è chiaro che dipenderà dal doppio percorso dei due atleti nei tabelloni principali dei prossimi tornei.