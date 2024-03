Sinner, quanto ha guadagnato ad Indian Wells: le cifre

Si ferma in semifinale l'avventura di Jannik Sinner ad Indian Wells. L'altoatesino è stato battuto da Carlos Alcaraz, perdendo anche la possibilità di diventare subito il numero 2 del ranking. Sinner punta ora ai prossimi obiettivi, ma intanto può godersi i punti guadagnati in classifica e il premio in denaro per aver raggiunto la semifinale.