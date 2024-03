Sinner supera Djokovic, è primo in classifica Race: cosa significa per il ranking Atp

Sinner in testa alla Olympics Race

L'altoatesino sta accumulando punti Atp vittoria dopo vittoria, tanto che in questo 2024 ha raggiunto il terzo posto nel ranking, traguardo mai tagliato da un italiano nel tennis. Ma a giugno Sinner potrebbe addirittura diventare primo e scavalcare Djokovic. Sì perché Jannik è in testa nella Olympics Race, cioè la classifica dei punti fatti a partire da metà giugno dell'anno scorso, ovvero 52 settimane prima del 10 giugno, data di chiusura dei ranking per l'ammissione alle Olimpiadi di Parigi. Il campione azzurro finora è a quota 7.525 punti e ha superato Djokovic, assente a Miami e fermo a 7.410 punti. Vincendo il torneo in Florida salirebbe a 8.125 punti.

Sinner numero 1 dopo il Roland Garros?

La classifica live della Olympics Race ci dà una buona idea su come è messa la corsa per diventare numero 1 del mondo dopo il Roland Garros, in programma dal 20 maggio al 9 giugno prossimo. Proprio l'Open di Francia potrebbe essere importantissimo per Sinner: visto che nel 2023 venne eliminato al secondo turno guadagnando solo 45 punti, quest'anno potrebbe aumentare notevolmente il suo totale di punti e il gap con gli altri giocatori, offrendogli la chance di un clamoroso balzo in avanti, anche fino al primo posto Atp. Complicato, ma non impossibile.