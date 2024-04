Sinner è già numero uno al mondo in due classifiche: ecco come è possibile

Anche se le parole di Dimitrov è come se avessero snobbato la grandezza di Sinner , è innegabile che Jannik è ad oggi il tennista del momento. Il trionfo a Miami ha catapultato ancora di più l'azzurro nell'olimpo del tennis mondiale e l'ha proclamato numero 2 del ranking Atp, risultato mai conquistato da un italiano. In realtà, però, l'altoatesino è già numero 1 in due classifiche speciali.

Sinner numero uno in due classifiche

Sinner è primo nella Race 2024 e nell'Olympics Race. La prima è una classifica che prende in considerazione i risultati da inizio anno, in cui Jannik ha 3900 punti in virtù dei successi di Melbourne, Rotterdam e Miami (più la semifinale di Indian Wells), 1350 in più di Medvedev (secondo a 2550) e più di 2000 in più di Zverev (terzo a 1835). Segue Alcaraz al quarto posto (1700), mentre Djokovic ha solo 900 punti. La seconda classifica invece fa riferimento ai risultati ottenuti nelle 52 settimane precedenti al 10 giugno 2024, giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Valuta quindi i risultati agonistici dopo il Roland Garros 2023. Qui l’altoatesino comanda con 8.25 punti davanti a Djokovic (7.410), Alcaraz (6380), Medvedev (5885) e Zverev (4425).