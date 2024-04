Sinner, ora la terra rossa: i precedenti e cosa deve fare

Sappiamo dove giocherà e ignoriamo quel che farà. Tuttavia, non è con curiosità che attendiamo che prenda il via la stagione sulla terra battuta di Jannik Sinner. Bensì con fiducia. Resa ancor più speciale questa volta da una rincorsa al numero uno del ranking tutt’altro che proibita. Appuntamento il 7 aprile, Montecarlo. Casa, campo base, e sede del Rolex Masters1000. Dal Principato, tappa a Madrid, Roma, e gran finale al Roland Garros. Pochi i punti da difendere (585), così come quelli che lo separano attualmente da Novak Djokovic. Lo scenario si direbbe ideale. Se non fosse che la fretta non si addice all’altoatesino, il ranking «è solo un numero», e l’imperativo rimane quello di sempre: continuare a lavorare e crescere. Più che un trampolino di lancio, la terra rossa si presenta quindi come un’intrigante sfida per l’attuale n.2 del mondo.