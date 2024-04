Sinner, dopo Sanremo il no alle Iene: i social esplodono per Jannik

E dopo Sanremo arriva il rifiuto anche per le Iene . Jannik Sinner , impegnato a Montecarlo per prepararsi al meglio al Masters 1000 ha dribblato con garbo l’invito dell’inviato Stefano Corti di giocare a Ping Pong . Con la solita educazione, ma in modo fermo, il numero due al mondo ha detto no. Come successe con Sanremo, con le dovute proporzioni, anche in questo caso il gesto è stato apprezzatissimo sui social.

Sinner e il no alle Iene, quanti messaggi sui social

“Ha rifiutato di andare a Sanremo per allenarsi, e ieri ha rifiutato di prestarsi ad un siparietto inutile con "Le Iene" perché stava firmando autografi a dei ragazzi e dopo doveva andare dal fisioterapista. Contando gli Australian Open, Sinner quest'anno è già a quota 3 Slam”, scrive Raffaele. “Per me può essere presidente della Repubblica domani mattina”, esagera Alfonso. “Idolo”, “Ti adoro”, “Grazie”, e tanti altri messaggi di apprezzamento. Sinner piace così, lontano dalle luci dei riflettori e vincente in campo. "Devo andare a fare fisioterapia, e dopo è tardi", ha risposto il numero due al mondo all'inviato delle Iene. Però si è fermato a firmare autografi e scattare qualche selfie con i tifosi, a quello non si sottrae mai. Fin qui Jannik non ha sbagliato un colpo, non solo in campo, ma anche fuori. Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha rivelato in un'intervista esclusiva i segreti per gestirlo al meglio. I tifosi lo amano sempre di più.