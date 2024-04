"Accuse a Sinner? Pietrangeli dovrebbe vergognarsi!", il durissimo attacco di Bracciali

Tutti pazzi per Jannik Sinner, o quasi. Il tennista azzurro nell'ultimo anno ha messo in fila una serie di risultati storici tra cui la vittoria della Coppa Davis ma anche quella dell'Australian Open. In tanti hanno elogiato il tennista altoatesino ma c'è anche chi non è ancora convinto al 100%. È il caso dell'ex campione Nicola Pietrangeli che in diverse occasioni ha ribadito: "Non gli basterebbero due vite per battere tutti i miei record ma solo perché sono sicuro che non possa raggiungere il mio numero di partite in Coppa Davis. È questione di matematica".