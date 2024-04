Sinner e il tifo azzurro: “A Montecarlo mi sento a casa"

MONTECARLO - “Partita diversa rispetto a quella dell'esordio qui a Montecarlo. Mi sono sentito così e così sul campo, ma sono contento di giocare nuovamente domani". Jannik Sinner commenta la vittoria contro Struff a Montecarlo. Continua a vincere l’azzurro, che punta alla vittoria sui campi rossi del Principato: “Mi piace moltissimo il tifo che si sente qui. É bellissimo per me e per tutto il tennis italiano, che sta crescendo tanto. Siamo molto vicini all'Italia qui: io cerco di trarre il meglio da questa situazione”.

Sinner e il tennis italiano

“Sinner-mania? Mi piace moltissimo questo tifo, è bellissimo, ma la parte più importante è far diventare il tennis in Italia ancor di più grande. È bello far parte di questo torneo, posso essere molto soddisfatto”. Ora per Jannik la sfida contro Rune, che ha battuto Dimitrov 2-1.