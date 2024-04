Sinner-Tsitsipas Atp Montecarlo: data, orario e dove vedere la semifinale in tv e streaming

MONTECARLO - Jannik Sinner batte Holger Rune e vola in semifinale all' Atp Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagionale. Il tennista altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, prosegue il suo cammino sulla terra rossa ed ora sarà chiamato ad affrontare il greco Stefanos Tsitsipas (n.12 Atp e 12° favorito del seeding) in una sfida che metterà in palio l'accesso alla finalissima del torneo monegasco.

Sinner, il percorso all'Atp Montecarlo

Jannik Sinner arriva alla semifinale del Masters 1000 monegasco avendo sconfitto Sebastian Korda e Jan-Lennard Struff, senza aver concesso neanche un set agli avversari. Nel match contro lo statunitense, il numero due al mondo si è imposto con un secco 6-1, 6-2. Qualche difficoltà in più contro il tedesco, battuto 6-4, 6-2. Infine, ai quarti, il danese Holger Rune è stato sconfitto in tre set: 6-4, 6-7 (6), 6-3 per Jannik.

Tsitispas, il percorso all'Atp Montecarlo

Il greco ha eliminato Djere al primo turno (forfait per il serbo) per poi estromettere Etcheverry al secondo (6-1, 6-0). Il 25enne di Atene ha poi avuto la meglio su Zverev agli ottavi - 7-5, 7-6 (3) - e Khachanov ai quarti con il punteggio di 6-4, 6-2.

Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: data e orario

La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per la semifinale dell'Atp Montecarlo, andrà in scena domani, sabato 13 aprile, sul campo centrale 'Ranieri III' con orario ancora da definire.

Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas in tv e in streaming

La semifinale del Masters 1000 monegasco tra Sinner e Tsitsipas sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà disponibile una diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: i precedenti

Sono otto i precedenti tra il campione azzurro e il greco, avanti di cinque vittorie contro le tre del 22enne di San Candido. L'ultimo confronto tra i due risale al Round Robin dell'ultima edizione delle Nitto Atp Finals: doppio 6-4 per Jannik al PalaAlpitour di Torino. L'ultimo successo del classe 1998 di Atene risale invece agli ottavi di finale degli Australian Open 2023 in cinque set: 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-3 per Stefanos dopo quattro ore di battaglia.