Infortunio Sinner durante il match con Tsitsipas: ansia per le sue condizioni

A Montecarlo contro Tsitsipas è arrivata la seconda sconfitta stagionale per Jannik Sinner , dopo quella di Indian Wells con Alcaraz . L'azzurro è stato condizionato anche da qualche noia fisica: per due volte nel corso del terzo set il numero due del tennis mondiale ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista per un problema alla gamba destra. Tre minuti di medical timeout, massaggio al ginocchio destro da parte del fisioterapista e antidolorifico prima di rientrare in campo.

Sinner, le condizioni dopo l'infortunio a Montecarlo

Chiuso il capitolo Montecarlo, c'è ansia per le condizioni di Sinner, che saranno da valutare. "Ormai quello che è successo è successo - ha detto il campione altoatesino nel post gara - non ci si può fare più niente. Voglio dire, è dura da accettare, certo. È dura da digerire perché comunque io in quel momento stavo giocando un ottimo tennis, tatticamente stava andando tutto nel verso giusto. Però, tutti possono commettere errori, anche io. Oggi è andata così. Poi mi sono venuti i crampi e probabilmente è stata anche una conseguenza di quell'episodio, perché poi sono cose che vanno nel sistema nervoso (ride). Ho poi provato comunque a dare del mio meglio, ma non era facile, anche perché Stefanos ha alzato il livello e la direzione della partita era ormai cambiata". Sempre nel corso del terzo set ha fatto molto discutere un doppio fallo "fantasma" chiamato a Sinner che ha privato l'azzurro di un doppio break di vantaggio. Jannik si ferma così di nuovo in semifinale, come lo scorso anno, mentre Tsitsipas, n.12 al mondo, vola per la terza volta in finale a Montecarlo.