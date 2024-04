Sinner-Kotov a Madrid: quando gioca, orario e dove vedere in tv la sfida del terzo turno

Sarà Pavel Kotov l’avversario di Jannik Sinner nel terzo turno del torneo Atp di Madrid , il secondo Masters 1000 sulla terra battuta del 2024, con montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro, in corso alla "Caja Magica" della capitale spagnola. Il tennista russo, numero 72 del ranking mondiale, ha piegato l'australiano Jordan Thompson, 33 Atp e testa di serie numero 32, in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Sinner invece ha travolto Sonego 6-0, 6-3 nel derby azzurro.

Il cammino di Sinner a Madrid

Primo turno: Bye

Secondo turno: Sinner-Sonego 6-0, 6-3

Il cammino di Kotov a Madrid

Primo turno: Kotov-Ramos 6-3 6-4

Secondo turno: Kotov-Thompson 5-7 6-4 7-5

Sinner-Kotov, dove vederla in tv e in streaming

Il match del terzo turno tra Sinner e Kotov, come gli altri in programma al Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita dell'altoatesino sarà inoltre visibile anche in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.