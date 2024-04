Ranking Atp, quando Sinner può diventare numero uno

MADRID (SPAGNA) - Con l'approdo ai quarti di finale dell'Atp di Madrid , continua la scalata al vertice del Ranking Atp di Jannik Sinner , da Miami stabilmente secondo in classifica alle spalle di Nole Djokovic e con il sorpasso al primo posto sempre più nel mirino e, conti alla mano, possibile, se non probabile entro la fine del 2024.

Madre terra... rossa

Sarà la terra rossa a decretare se l'annunciata incoronazione di Sinner avverrà in anticipo rispetto alle ATP Finals, che al momento vedono Jannik incontrastato leader della Race, e tutto sta procedendo come meglio non potrebbe, con l'azzurro che sta arrivando in fondo a tutti i tornei cui partecipa e che dopo Madrid avrà anche Roma a disposizione per accorciare ancora da Nole e tenere a distanza Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Sarà però Parigi l'appuntamento spartiacque per vedere un italiano sul trono del tennis mondiale.