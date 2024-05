Sinner agli Internazionali di Roma: c'è ottimismo. Quando sbarcherà nella capitale

MONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) - Il rammarico per il forzato addio al Masters1000 di Madrid, abbandonato alla vigilia della semifinale con Auger Aliassime, e la preoccupazione per le condizioni della sua anca, nella testa di quel grande campione che è diventato Jannik Sinner fanno già parte del passato. L'azzurro si è infatti settato sul prossimo programma, che prevede riposo e prudenza in vista dell'appuntamento con gli Internazionali d'Italia.