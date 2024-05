Sinner, ecco quando giocherà agli Internazionali di Roma: l'ipotesi più probabile

Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner , che dopo il ritiro a Madrid tornerà a giocare agli Internazionali d'Italia . Dopo che il dolore all'anca l'ha costretto a fermarsi ai quarti di finale, l'altoatesino insieme al suo team ha cominciato un percorso per farsi trovare al meglio in vista del torneo di Roma. I tifosi lo aspettano: ecco quando potrebbe fare il suo esordio .

Sinner, quando può esordire a Roma

"Un torneo che ho sempre desiderato giocare, dove l’anno scorso so di non aver fatto bene e dove punto a fare meglio". Con queste parole qualche mese fa Sinner si esprimeva sugli Internazionali. Il calendario non lo vedrà scendere in campo prima di venerdì 10 maggio, e il programma prima del suo problema all'anca era proprio quello di farlo debuttare venerdì in giornata per poi giocare il secondo match la domenica sera. Ora, però, si valuta di spostare il suo debutto a sabato, per concedergli un ulteriore giorno per recuperare.

Sinner, filtra ottimismo: la situazione

Sinner e il suo team, tornati a Montecarlo dopo il ritiro a Madrid, stanno sfruttando questi giorni per gli accertamenti del caso e per le sedute di fisioterapia. Dall'entourage dell'azzurro filtra un certo ottimismo, con lo sbarco nella Capitale in programma questa domenica (5 maggio) per poi continuare a lavorare per farlo tornare al 100%, sfruttando anche il grande supporto del pubblico di casa.