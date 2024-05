Sinner torna a parlare sui social: la frase sul futuro diventa virale

ROMA - È tutto pronto per l'inizio degli Internazionali D'Italia , dei quali è stato già sorteggiato il tabellone . Continua a far dispiacere i tifosi l'assenza di Jannik Sinner , comunque presente nella Capitale ma con un’anca malconcia e pure con la febbre.

Sinner, messaggio virale sui social

L'azzurro, che sta vivendo un periodo nero tra i problemi fisici e l'amarezza per aver rinunciato al torneo di casa, ha voluto comunque caricare i suoi fan e gli appassionati con un messaggio sui social. Jannik è tornato a pubblicare sulla sua pagina Instagram, condividendo una frase presto diventata virale: "Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. Forza". Un messaggio che è stato travolto dall'affetto e dall'incoraggiamento dei tifosi, che aspettano di rivedere Sinner in campo.