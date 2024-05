Panatta sicuro: "Sinner non andrà al Roland Garros, ecco perché"

Panatta è sicuro, Sinner non andrà al Roland Garros. Troppo rischioso partecipare a un torneo di uno Slam così dispendioso, senza un adeguato allenamento:” Sinner non lo fa il Roland Garros - dice la leggenda italiana del tennis a Rainews24 - è troppo rischioso, se rimani fermo 15 giorni senza allenarti non puoi andare a un torneo faticoso come uno Slam. Poi deciderà lui con il suo manager”. Il numero due al mondo sta lavorando al J Medical per recuperare dal problema all'anca. Quando tornerà a casa deciderà insieme ai medici e al suo staff: lui soffre a stare fermo ma sa bene che deve essere prudente. Lo ha detto anche nella conferenza stampa al Foro Italico: Sinner potrebbe diventare numero uno anche senza giocare. Basta che Djokovic non vinca il torneo e Medvedev non faccia l'accoppiata, difficilissima, finale a Roma e vittoria a Parigi. "Pensiamo di avere tutto sotto controllo - le sue parole - ma mi fermo fino a che non risolvo bene il problema, perché non voglio buttare via magari tre anni di carriera. Non ho fretta, curare il corpo è la cosa più importante".