Bertolucci spazientito in diretta tv: “Sinner numero uno? Basta parlarne!

Jannik Sinner è sempre al centro della scena: sia per le sue imprese in campo che fuori, dove il gossip impazza attorno al nome della nuova fidanzata. Il tennista azzurro è impegnato al Roland Garros e virtualmente è già il numero uno al mondo, davanti a Djokovic. Il momento è stato analizzato da Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore di Sky Sport, in diretta tv, dove è andato in scena un vero e proprio siparietto.