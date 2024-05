Anna Kalinskaya, l'ex Kyrgios attacca sui social dopo la storia con Sinner

A poche ore di distanza dalla conferenza stampa con la quale Jannik Sinner ha confermato la relazione con Anna Kalinskaya, Nick Kyrgios, tennista australiano, che in passato aveva avuto una storia con la collega russa, ha pubblicato un post significativo sui social. Parole che molti hanno collegato alla rivelazione del campione azzurro. "Il mondo del tennis mi fa ridere – ha scritto Kyrgios, aggiungendo delle faccine sarcastiche – se tu lo sai, lo sai". A distanza di poco tempo e dopo numerosi commenti degli utenti, Kyrgios ha cancellato il post, per poi rispondere a duro muso a chi gli chiedeva spiegazioni.