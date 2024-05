Roland Garros, Gasquet aspetta Sinner: "E' incredibile..."

Richard Gasquet è pronto ad affrontare Jannik Sinner, nel secondo turno del Roland Garros. Il tennista francese, che il prossimo 18 giugno compirà 38 anni, ha sconfitto all'esordio Borna Coric in tre set (7-6, 7-6, 6-4). Alla vigilia della sfida contro l'azzurro ha speso importanti parole d'elogio nei confronti del numero due al mondo. "È evidente che se gioca il suo miglior tennis è di gran lunga il favorito. Abbiamo già disputato due match, sono state due ottime gare ma lui è stato sempre più forte di me, anche se penso di aver giocato bene".

Gasquet, le parole alla vigilia della sfida con Sinner

"Spero che questo sia un grande evento per me, è incredibile pensare di tornare al centro del campo e giocare contro Sinner". Gasquet, numero 124 della classifica Atp, non vede l'ora di affrontare il campione azzurro: "Cercherò di godermi questa grande opportunità che mi viene data di tornare sul Philippe-Chatrier. Sarò sul campo più importante contro un rivale eccezionale" ha dichiarato.