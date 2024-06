Sinner, l'infortunio e gli errori di preparazione: la frase sugli chef spiazza tutti

Dopo una battaglia di cinque set Sinner si è arreso ad Alcaraz, che in finale al Roland Garros sfiderà Zverev. Peccato, Jannik è arrivato a un passo da un traguardo storico (poteva essere la sua prima finale nello Slam francese) nei giorni precedenti all'ufficializzazione di un altro incredibile risultato: essere diventato numero 1 del mondo. Ci si interroga sul perché del ko, perché alla lunga lo spagnolo ha avuto la meglio. Certo, c'è stato l'infortunio all'anca e una preparazione che è parsa come una rincorsa contro il tempo allo stato di forma migliore. Ma per Jannik non c'è stato nessun errore.