Bertolucci netto sulla sconfitta di Sinner: "Ecco cosa ha inciso"

ROMA - Jannik Sinner esce a testa alta dal Roland Garros. Lo fa da numero leader del tennis mondiale contro uno degli avversari più forti: Carlos Alcaraz. Una battaglia di 4 ore, colpo su colpo, in cui lo spagnolo alla fine ne esce vincitore. Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi commentatore tv, su Twitter ha detto la sua: “Cede solo dopo quattro ore Jannik Sinner. Alla lunga le settimane di stop hanno inciso sulla partita”. Il motivo del ko forse sta davvero tutto qui. Jannik veniva da un lungo infortunio all’anca che non gli ha permesso di allenarsi nel miglior modo possibile. E così la durata del match di 4 ore ha inciso parecchio dal punto di vista fisico. Sinner era sulle gambe, Carlos ancora fresco. Alla fine il quinto set è andato allo spagnolo. Ma la sfida tra i due è appena iniziata. Appuntamento al prossimo torneo per la rivincita.