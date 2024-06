Sinner numero uno al mondo, ora è ufficiale. Fino a quando sarà sul trono? E intanto Alcaraz supera Djokovic

Nonostante la sconfitta subita in semifinale, Jannik ha lasciato Parigi da numero uno del mondo, il 29° nella storia del tennis. Da oggi Sinner è a quota 9.480 punti in classifica, seguito da Alcaraz a 8.580 punti e da Djokovic a 8.360. L'azzurro è pronto ad iniziare la sua stagione sull'erba, che riparitrà da Halle dove dovrà difendere i 90 punti conquistati lo scorso anno con l'approdo nei quarti di finale, dove poi si ritirò dalla sfida con Alexander Bublik. Perderà sicuramente i 45 punti dei quarti a s'Hertogenbosch, dove non giocherà. Poi sarà la volta di Wimbledon, dove l'altoatesino avrà un cospicuo bottino da difendere: 720 punti della semifinale persa con Djokovic. Il serbo non giocherà i Championships e dai suooi punti saranno dunque scalati 1.200 punti della finale, mentre Alcaraz sarà chiamato a riconfermarsi campione nello Slam londinese per difendere 2.000 punti oltre ai 500 conquistati con il titolo al Queen's. Una situazione che permetterà a Sinner di rimanere sicuramente sul trono della classifica mondiale fino alle Olimpiadi. Poi arriverà il momento di difendere tanti punti sul cemento americano, dove lo scorso anno Sinner vinse a Toronto il suo primo Masters 1000. Gli US Open, dove lo scorso anno si fermò negli ottavi contro Zverev, saranno invece per Sinner un'ottima occasione per incrementare il suo bottino.