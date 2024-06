Sinner numero uno al mondo? Nessuna festa, la testa è già a Wimbledon

"Sono a metà stagione, non è ancora il momento. Ci sono ancora tanti tornei importanti da disputare: c'è Wimbledon", parla così Jannik Sinner nel giorno in cui è ufficialmente diventato il nuovo numero uno del mondo . Il riferimento è ai festeggiamenti per aver raggiunto un traguardo storico per lui e per tutto il tennis italiano. "È un grande risultato, che sicuramente festeggerò con i miei cari, prima o poi - ha continuato Jannik nell'intervista con l'Associated Press dalla sua base di Monte Carlo -. Ovviamente sono molto felice; è un sogno diventato realtà. Ma in altri modi, ora si presentano nuove sfide".

Mentalità vincente

Lo stesso era già accaduto dopo il titolo vinto agli Australian Open. Poco tempo per festeggiare: Jannik vuole subito tornare al lavoro. E forse è anche questo il motivo che lo ha portato in vetta alla classifica mondiale. Anche perché adesso: "Gli avversari ora non hanno più niente da perdere contro di me, e io ho tutto da perdere, ma questa è la parte emozionante. E mi piace, devo lavorare per avere nuove soluzioni in campo, e spero che questo sarà il mio prossimo obiettivo - ha spiegato Sinner - cerco di prepararmi in modo da essere più imprevedibile in campo. Questo è quello che voglio imparare nei prossimi mesi".