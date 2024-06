Agassi l'ha capito: per descrivere Sinner serve la fantascienza

Un alieno tra gli alieni

In particolare c’è una frase di Agassi (non uno qualunque insomma) in quel video che colpisce: “Se l’Universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te”. Parole dal sapore di fantascienza per offrire nel modo più "terreno" possibile un’immagine che racconta la realtà del momento: il più forte è lui. Il nostro rappresentante sarebbe Sinner e tutti a tifare per Jannik.

Sarebbe lui l’eroe terrestre chiamato a fermare la detonazione di un dritto alieno. Sarebbe lui la difesa contro smash supersonici. Sarebbe sempre lui ad avere nella racchetta il colpo per strappare dalle mani avversarie il prezioso manufatto in palio per chi vince il torneo. Diciamocelo, vorreste qualcun altro al posto suo? Jannik (e parliamo di un ragazzo di 22 anni) ha talento, testa, freddezza, determinazione, forza e, quando serve, anche la sfrontatezza della sua età.