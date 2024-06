Sinner, ufficiale il doppio a Parigi 2024: ecco con chi giocherà

Jannik Sinner farà coppia con Lorenzo Musetti nel torneo di doppio maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024 . Il numero uno al mondo aveva già disputato degli eventi al fianco di tennisti connazionali, ossia trattasi di Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Simone Bolelli, ma ancora mai con il giovane carrarino. Sinner e Musetti divideranno il campo per la prima volta e il rendimento del duo, che si completa bene tecnicamente, incuriosisce naturalmente ogni appassionato di tennis. La nuova coppa italiana potrà insidiare le speranze di successo della Spagna, la quale può contare su Alcaraz/Nadal , certamente rivali di prim'ordine. Sinner/Musetti non sarà l'unica coppia a rappresentare l'Italia del tennis ai Giochi, ma sicuramente la più affascinante.

Sinner/Musetti, il ritorno di Bolelli ed Errani: i sogni azzurri in coppia

Andrea Vavassori, nuovo top 10 nel ranking della disciplina del doppio, ha scelto Simone Bolelli come compagno per la spedizione parigina. Il duo, oramai una realtà consolidata ad alti livelli nel circuito maggiore, proverà a raggiungere una medaglia ai Giochi, peraltro con buone possibilità di centrare l'obiettivo. Jasmine Paolini, invece, dopo lo straordinario exploit al Roland Garros, tornerà ad affiancare l'amica e collega Sara Errani sul rosso transalpino, alla ricerca della seconda finale nell'arco di poche settimane, questa volta con l'ambizione di vincere. Inoltre, Elisabetta Cocciaretto sarà accompagnata da Lucia Bronzetti, sempre nel doppio femminile, con un sogno a cinque cerchi da vivere in ogni momento. L'Italtennis potrà dunque competere con 4 giocatori nel singolare maschile, 3 nel singolare femminile, 2 coppie nel doppio maschile e altrettante nel doppio femminile: Sinner/Musetti e non solo, tante possibilità a tinte azzurre a Parigi.