Sinner-Griekspoor al torneo di Halle: orario e dove vederla in tv

Sinner torna in campo dopo il Roland Garros e la semifinale persa contro Alcaraz. Torna però da nuovo numero 1 al mondo dopo il sorpasso su Djokovic maturato proprio all'Open di Francia. Jannik sarà di scena all'Atp 500 di Halle, in Germania. L'obiettivo è quello di arrivare quanto più in forma possibile a Wimbledon, dove l'azzurro dovrà difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno. Sinner sull'erba di Halle avrà tante chance di migliorare il proprio bottino in classifica: nel 2023 arrivò infatti lo stop nei quarti di finale contro Alexander Bublik per ritiro. Il tabellone principale del torneo è già stato sorteggiato e l'azzurro dovrà vedersela contro un avversario ostico.