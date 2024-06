Sinner-Zhang, semifinale Halle: avversario, quando gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner disputerà la semifinale dell' Atp 500 di Halle 2024 , avendo superato Jan-Lennard Struff all'altezza dei quarti di finale del torneo. Successo tramite il risultato di 6-2, (1)6-7, 7-6(3) dell'azzurro, il quale ha vinto il terzo incontro in tre set sull'erba tedesca dopo le affermazioni in altrettanti parziali contro Tallon Griekspoor e Fabian Marozsan. Il numero uno al mondo sta completando il rodaggio sui prati in vista di Wimbledon: ai Championships, Sinner dovrà difendere una semifinale e dunque servirà un percorso straordinario come lo è stato nel 2023. Nel frattempo, Jannik può godersi il penultimo atto raggiunto in quel di Halle, con la possibilità di ottenere un biglietto per la finale del torneo che è stato per diverso tempo caratterizzato dai trionfi di Roger Federer.

Sinner in semifinale, chi sarà l'avversario

Il numero uno al mondo, Sinner, sfiderà Zhizhen Zhang al penultimo atto del torneo di Halle. Il cinese, superiore all'americano Christopher Eubanks ai quarti, è generalmente performante sul veloce, sebbene non abbia ancora mai vinto un titolo in carriera. Nonostante ciò, Zhang è un avversario di livello, nell'ultimo biennio particolarmente competitivo; Sinner partirà con i favori del pronostico a priori.

Sinner-Zhang, quando si gioca

Il match tra Sinner e Zhang è in programma sabato 22 giugno come secondo match sulla Owl Arena, il Campo Centrale di Halle; l'evento inizierà al termine della partita tra Hubert Hurkacz e Alexander Zverev, i quali scenderanno in campo in apertura di programma alle ore 13.00. A prescindere dalla durata della prima semifinale, la sfida con Sinner protagonista non avrà inizio prima delle ore 15.00.

Sinner-Zhang, dove vederla in tv

Il confronto tra l'azzurro Sinner e Zhang, valevole come semifinale del Terra Wortmann Open, l'ATP 500 di Halle, sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno HD e Sky Sport Tennis HD, oppure in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e Now.

I precedenti tra Sinner e Zhang

Sinner sfiderà Zhang in semifinale sull'erba tedesca, dopo la vittoria del cinese contro Christopher Eubanks ai quarti, in tre set. Tra il numero uno al mondo e il suo rivale non ci sono precedenti: è infatti la prima volta che i due si incontrano nel circuito maggiore, seppur siano stati compagni di doppio in passato.

Atp Halle, il montepremi

PRIMO TURNO – € 17.595 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 32.990 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 61.800 (100 punti)

SEMIFINALE – € 120.960 (200 punti)

FINALISTA – € 226.945 (330 punti)

VINCITORE – € 421.790 (500 punti)