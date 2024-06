Sinner, Musetti e Bolelli/Vavassori in finale: il programma di oggi

Jannik Sinner è in buona compagnia durante la giornata di domenica 23 giugno , in quanto altri tre azzurri affiancano il numero uno al mondo in finale sull'erba europea. L'altoatesino ha eliminato Zhizhen Zhang in semifinale sul prato del Centrale di Halle, vincendo il primo incontro in due set dopo le tre maratone nei turni precedenti con Tallon Griekspoor, Fabian Marozsan e Jan-Lennard Struff. Dal canto suo, Lorenzo Musetti ha strappato il pass per la finale a Londra, nel contesto dello storico torneo del Queen's, avendo la meglio su un erbivoro puro come Jordan Thompson in tre parziali; classe e pragmatismo per l'azzurrino, il quale ha raggiunto un grande risultato anche sul verde, non esattamente la sua superficie. Singolaristi e non solo, considerando che una coppia d'oro italiana disputerà la finale di doppio in quel di Halle.

Sinner, Musetti e...i numeri 1 nella Race per le Finals in finale

Jannik Sinner affronterà l'amico e compagno di doppio Hubert Hurkacz in finale sull'erba tedesca, una sfida complicatissima considerando che il polacco sia uno dei pochissimi specialisti in queste condizioni di gioco. Non si tratta affatto del primo scontro tra i due e la memoria degli appassionati va certamente all'ultimo atto del Masters 1000 di Miami 2021, sul cemento, vinta dal gigante di Wroclaw. In generale, l'azzurro e il polacco hanno ottenuto due successi a testa nei quattro incontri precedenti, con il numero uno al mondo vittorioso in ultima istanza a Montecarlo nel 2023. Sinner-Hurkacz andrà in scena non prima delle ore 14.00 sull'Owl Arena di Halle.

Prima dell'atteso match con Sinner in finale, i protagonisti saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, primi nella Race verso le Finals di Torino e futura coppia azzurra alle Olimpiadi di Parigi; gli azzurri dovranno vedersela con i padroni di casa in Germania, ossia Krawietz/Puetz, seconde teste di serie del seeding teutonico. Dopo aver superato Koepfer/Hanfmann in precedenza, nuova sfida contro un duo tedesco per i due italiani favoriti per il successo in quel di Halle alle ore 11.30.

In campo, infine, anche Lorenzo Musetti in finale al Queen's: sfiderà lo statunitense Tommy Paul a partire dalle ore 15.00 sul Centrale londinese. L'americano ha eliminato il connazionale Sebastian Korda in semifinale, non prima però di aver estromesso dal torneo Jack Draper, recentemente campione a Stoccarda e fautore dell'eliminazione di Carlos Alcaraz proprio in Inghilterra. Non ci sono precedenti tra Musetti e Paul e questo può essere un punto a favore di Musetti, a maggior ragione imprevedibile; di certo, ci sarà da divertirsi.

Il programma completo degli azzurri in campo oggi

OWL ARENA (Atp Halle)

dalle ore 11.30 - Bolelli/Vavassori [1] vs Krawietz/Puetz [2]

non prima delle ore 14.00 - Sinner [1] vs Hurkacz [5]

CENTRE COURT (Atp Queen's)

dalle ore 15.00 - Paul [5] vs Musetti